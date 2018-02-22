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В Арцахе от выстрела противника погиб военнослужащий


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 22 февраля утром в районе 09:40 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, расположенных в северо-восточном направлении, от произведенного со стороны противника выстрела смертельное ранение получил военнослужащий Григор Карапетович Егоян (1998 года рождения).

В Армии обороны отметили, что для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

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