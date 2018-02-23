ОБСЕ представлены случаи нарушения режима прекращения огня

Ереван/Медиамакс/. Офис личного представителя Действующего председателя ОБСЕ провел очередной мониторинг в Тавушском марзе, на северо-восточном участке армяно-азербайджанскй границы.

В министерстве обороны отметили, что в ходе мониторинга нарушений режима прекращения огня зарегистрировано не было.



Исходя из сложных рельефных условий между сторонами не удалось установить визуальный контакт, и мониторинг был проведен посредством обмена сведениями по ориентировочным направлениям.



В рамках пограничного мониторинга состоялся брифинг, в ходе которого представителям ОБСЕ была представлена ситуация на армяно-азербайджанской государственной границе и статистика случаев нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана.