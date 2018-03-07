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Президент Арцаха принял Анджея Каспшика



Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

На встрече обсуждались вопросы, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.

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