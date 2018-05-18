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Мнацаканян и Каспшик обсудили карабахский конфликт


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик представил сегодня министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну итоги состоявшихся в Париже встреч с министром иностранных дел Азербайджана.

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В МИД отметили, что Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, отметив важность реализации достигнутых ранее договоренностей.

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