Мнацаканян и Каспшик обсудили карабахский конфликт

Ереван /Медиамакс/. Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик представил сегодня министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну итоги состоявшихся в Париже встреч с министром иностранных дел Азербайджана.
В МИД отметили, что Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, отметив важность реализации достигнутых ранее договоренностей.
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