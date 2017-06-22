Мир VUCA, в котором мы живем

Уже несколько лет для описания того сложного времени, в котором мы живем, используется термин VUCA.
VUCA - это аббревиатура из английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределённость), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность).
В новом выпуске рубрики «Объяснение» мы решили привести несколько наглядных примеров мира VUCA, ссылаясь на недавнее выступление президента Московской школы управления СКОЛКОВО Андрея Шаронова.
• 90% информации в мире появились за последние 2 года;
• Ожидается, что средняя продолжительность жизни детей, родившихся в 2007 году в США, Италии, Франции и Канаде, будет 104 года;
• Стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 года снизилась в миллиард раз;
• Стоимость секвенирования генома одного человека снизилась в 100 тысяч раз;
• 75% населения планеты имеет доступ к мобильной связи, но не все из них имеют доступ к чистой воде;
• Ещё 10 лет назад не существовало как минимум 10 профессий, которые сегодня входят в число самых востребованных и высокооплачиваемых (специалист по BIG DATA, APP-разработчик, оператор дрона и т.д.).
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