701 просмотров

Мир VUCA, в котором мы живем



Уже несколько лет для описания того сложного времени, в котором мы живем, используется термин VUCA.

VUCA - это аббревиатура из английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределённость), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность).

В новом выпуске рубрики «Объяснение» мы решили привести несколько наглядных примеров мира VUCA, ссылаясь на недавнее выступление президента Московской школы управления СКОЛКОВО Андрея Шаронова.

•    90% информации в мире появились за последние 2 года;

•    Ожидается, что средняя продолжительность жизни детей, родившихся в 2007 году в США, Италии, Франции и Канаде, будет 104 года;

•    Стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 года снизилась в миллиард раз;

•    Стоимость секвенирования генома одного человека снизилась в 100 тысяч раз;

•    75% населения планеты имеет доступ к мобильной связи, но не все из них имеют доступ к чистой воде;

•    Ещё 10 лет назад не существовало как минимум 10 профессий, которые сегодня входят в число самых востребованных и высокооплачиваемых (специалист по BIG DATA, APP-разработчик, оператор дрона и т.д.).

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.


Объяснение | Июнь 22, 2017 17:26
Мир VUCA, в котором мы живем

Объяснение | Октябрь 3, 2016 14:14
Объяснение: Виген Саргсян

Объяснение | Сентябрь 8, 2016 21:20
Объяснение: Карен Карапетян

Объяснение | Июнь 15, 2016 17:32
3 принципа, 6 элементов, Мадрид, Казань и «план Лаврова»

Объяснение | Июнь 9, 2016 17:43
Объяснение: Объединенная региональная система ПВО
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017