Мир VUCA, в котором мы живем

Уже несколько лет для описания того сложного времени, в котором мы живем, используется термин VUCA.



VUCA - это аббревиатура из английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределённость), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность).



В новом выпуске рубрики «Объяснение» мы решили привести несколько наглядных примеров мира VUCA, ссылаясь на недавнее выступление президента Московской школы управления СКОЛКОВО Андрея Шаронова.



• 90% информации в мире появились за последние 2 года;



• Ожидается, что средняя продолжительность жизни детей, родившихся в 2007 году в США, Италии, Франции и Канаде, будет 104 года;



• Стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 года снизилась в миллиард раз;



• Стоимость секвенирования генома одного человека снизилась в 100 тысяч раз;



• 75% населения планеты имеет доступ к мобильной связи, но не все из них имеют доступ к чистой воде;



• Ещё 10 лет назад не существовало как минимум 10 профессий, которые сегодня входят в число самых востребованных и высокооплачиваемых (специалист по BIG DATA, APP-разработчик, оператор дрона и т.д.).