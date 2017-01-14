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«В случае эффективной работы я настроен остаться на этой должности», заявил премьер


Карен Карапетян
Карен Карапетян

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что пока не знает, войдет ли в предвыборный список Республиканской партии Армении (РПА).

«Последние 5 лет, будучи гражданином Армении, я жил за пределами Еревана и не знаю, соответствует ли количество прожитых здесь дней требованиям закона. Если не соответствует – меня в списке не будет»,- сказал Карен Карапетян.
 
Глава правительства отметил, что не собирается руководить предвыборным штабом РПА и опроверг слухи о получении подобного предложения.

Комментируя вопрос о том, продолжит ли он занимать пост премьер-министра после 2018 года, Карен Карапетян сказал, что «в случае эффективной работы намерен остаться на этой должности».

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