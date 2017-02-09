Премьер призвал отказаться от «медвежьих услуг»

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня на заседании правительства сделал строгое предупреждение главам ведомств и региональных структур, которые, согласно сообщениям СМИ, используют административные ресурсы в предвыборной агитации.

«Подобные действия будут сочтены «медвежьей услугой», независимо от того, в пользу какой партии направлены», - сказал премьер-министр.



Глава правительства призвал внимательно отнестись к данному предупреждению.



