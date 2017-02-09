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Премьер призвал отказаться от «медвежьих услуг»


Карен Карапетян
Карен Карапетян

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня на заседании правительства сделал строгое предупреждение главам ведомств и региональных структур, которые, согласно сообщениям СМИ, используют административные ресурсы в предвыборной агитации.

«Подобные действия будут сочтены «медвежьей услугой», независимо от того, в пользу какой партии направлены», - сказал премьер-министр.

Глава правительства призвал внимательно отнестись к данному предупреждению.

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