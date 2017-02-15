В команде АРФД «одиозных фигур нет»

Ереван /Медиамакс/. Пропорциональный список АРФ Дашнакцутюн на предстоящих парламентских выборах в Армении возглавит Армен Рустамян.
Об этом на встрече с журналистами сказал сегодня представитель Верховного органа АРФД, глава предвыборного штаба партии Агван Варданян.
По его словам, АРФД сформировала «молодую и сильную предвыборную команду, в которой нет одиозных фигур».
В списки АРФД вошли около 170 человек, 45 из которых – беспартийные.
Армен Рустамян отметил, что предстоящие выборы будут иметь исключительное значение в плане осуществления положительных перемен в Армении.
«Существующее в Армении недовольство останется навсегда, если не ликвидировать его причины, и мы будем бороться за это. У нас сильная команда, и мы готовы к борьбе», - сказал Армен Рустамян.
Дашнакцутюн проведет предвыборную кампанию под лозунгом «Новое начало – справедливая Армения».
В первую десятку пропорционального списка АРФД вошли:
1. Армен Рустамян
2. Агван Варданян
3. Давид Локян
4. Арменуи Кюрегян
5. Левон Мкртчян
6 .Арцвик Минасян
7. Армен Бабаян
8. Рузанна Аракелян
9. Спартак Сейранян
10. Микаел Манукян.
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