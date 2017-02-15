В команде АРФД «одиозных фигур нет»

Ереван /Медиамакс/. Пропорциональный список АРФ Дашнакцутюн на предстоящих парламентских выборах в Армении возглавит Армен Рустамян.

Об этом на встрече с журналистами сказал сегодня представитель Верховного органа АРФД, глава предвыборного штаба партии Агван Варданян.



По его словам, АРФД сформировала «молодую и сильную предвыборную команду, в которой нет одиозных фигур».



В списки АРФД вошли около 170 человек, 45 из которых – беспартийные.



Армен Рустамян отметил, что предстоящие выборы будут иметь исключительное значение в плане осуществления положительных перемен в Армении.



«Существующее в Армении недовольство останется навсегда, если не ликвидировать его причины, и мы будем бороться за это. У нас сильная команда, и мы готовы к борьбе», - сказал Армен Рустамян.



Дашнакцутюн проведет предвыборную кампанию под лозунгом «Новое начало – справедливая Армения».



В первую десятку пропорционального списка АРФД вошли:



1. Армен Рустамян

2. Агван Варданян

3. Давид Локян

4. Арменуи Кюрегян

5. Левон Мкртчян

6 .Арцвик Минасян

7. Армен Бабаян

8. Рузанна Аракелян

9. Спартак Сейранян

10. Микаел Манукян.