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Олег Есаян – новый посол Армении в Беларуси


Олег Есаян
Олег Есаян

Фото: armsib.ru


Ереван/Медиамакс/. Президент Серж Саргсян подписал сегодня указ об освобождении Армена Хачатряна с должности посла Армении в Беларуси.

Другим указом президента на эту должность назначен Олег Есаян.

Также Олег Есаян назначен постоянным и полномочным представителем Армении в уставных и других органах Содружества Независимых Государств, заменив Армена Хачатряна, который занимал этот пост с 2010 года.

Олег Есаян занимал должность посла Армении в Беларуси и постоянного представителя Армении в СНГ в 2006-2010 гг., а с января 2010 года по март 2017 г. был послом Армении в России.

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