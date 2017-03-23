Олег Есаян – новый посол Армении в Беларуси

Ереван/Медиамакс/. Президент Серж Саргсян подписал сегодня указ об освобождении Армена Хачатряна с должности посла Армении в Беларуси.

Другим указом президента на эту должность назначен Олег Есаян.



Также Олег Есаян назначен постоянным и полномочным представителем Армении в уставных и других органах Содружества Независимых Государств, заменив Армена Хачатряна, который занимал этот пост с 2010 года.



Олег Есаян занимал должность посла Армении в Беларуси и постоянного представителя Армении в СНГ в 2006-2010 гг., а с января 2010 года по март 2017 г. был послом Армении в России.