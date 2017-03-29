Президент Армении посетит Мальту с рабочим визитом

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сегодня с рабочим визитом отправился в Мальту для участия в заседаниях и саммите Европейской народной партии (ЕНП).
В пресс-службе президента Армении отметили, что на саммит приглашены президенты и премьер-министры стран – членов Европейского Союза и Восточного партнерства, которые одновременно являются членами партий, входящих в состав ЕНП.
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