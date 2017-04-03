РПА набрала более 49 % голосов

Ереван /Медиамакс/. Центральная избирательная комиссия Армения опубликовала предварительные результаты парламентских выборов по состоянию на 06:00 часов.

Данные с 1301 избирательного участка свидетельствуют, что Республиканская партия Армении получила 49.70 % голосов.



На втором месте «Блок Царукян» - 27.84 %:



Блок «ЕЛК» получил 7.02 % голосов, АРФ «Дашнакцутюн» - 6.68 %:



Партия «Армянское возрождение» получила 3.53 %, блок «ОРО» - 2.18 %, блок «Конгресс-НПА» - 1.54 %, партия «Свободные демократы» - 0.82 %, Коммунистическая партия Армении - 0.69 %.