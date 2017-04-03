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Международные наблюдатели не дали однозначной оценки выборам


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Международная наблюдательская миссия не дала сегодня однозначной оценки состоявшимся 2 апреля выборам в Национальное собрание Армении.

Руководители Международной наблюдательской миссии сказали, что, хотя парламентские выборы были хорошо организованы и отличались от предыдущих более качественной организацией, не были устранены вопросы, связанные с недоверием общества к избирательным процессам.

В частности, руководители наблюдательской миссии заявили о «заслуживающих доверия» сообщениях о давлении на граждан и подкупе избирателей.

Международная наблюдательская миссия является совместной инициативой Бюро Демократических Институтов и Прав Человека ОБСЕ ( БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европейского парламента.

С заявлением выступили специальный координатор краткосрочной наблюдательской миссии ОБСЕ Игнасио Санчес Амор, руководитель делегации ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, глава делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ Юрген Беккевольд, глава делегации Европарламента Хейди Хаутала и глава делегации БДИПЧ/ОБСЕ Ян Петерсен.

В состав миссии вошли 450 наблюдателей из 42 стран, в том числе 340 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, 66 депутатов ПА ОБСЕ, а также 24 сотрудников аппарата ПАСЕ и 13  сотрудников Европарламента.

Медиамакс отмечает, что оценивая президентские выборы 2013 года, Международная наблюдательская миссия назвала их улучшением по сравнению с выборами 2008 года.

А оценивая президентские выборы 2008 года, Международная наблюдательская миссия заявила, что они «главным образом» соответствовали стандартам ОБСЕ и Совета Европы.

Оценивая парламентские выборы 2012 года, Международная наблюдательская миссия заявила, что они были мирными, однако «были также замечены организационные проблемы и случаи вмешательства в выборный процесс, в основном, со стороны представителей политических партий».

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