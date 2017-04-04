Блок «Елк» заявил о «бомбе замедленного действия»

Ереван /Медиамакс/. Блок «Елк» («Выход») принял сегодня заявление относительно выборов в парламент Армении, состоявшихся 2 апреля.

В заявлении говорится:



«1. Официальные результаты выборов в целом сформированы на основе голосования участвовавших в выборах граждан, и блоку «Елк» удалось зафиксировать каждый полученный в свою пользу голос.



2. Как в период предвыборной агитации, так и в день голосования избирательное право граждан подвергалось незаконному административному и финансовому давлению, в связи с чем было сделано множество заявлений.



3. Правоохранительные органы Армении в борьбе против подкупа голосов проявили всеобщее бездействие, и для тех, кто раздавал взятки избирателям, были созданы благоприятные условия безнаказанности.



4. В цепочку раздачи и получения избирательных взяток были вовлечены десятки тысяч граждан, и в отношении данного явления создана атмосфера общественной терпимости, а это – бомба замедленного действия, заложенная под основы армянской государственности.



5. Блок «Елк» в ходе своей парламентской деятельности и в целом примет меры по проведению надлежащего расследования незаконных явлений, имевших место в ходе парламентских выборов 2017 года, и будет последовательно и принципиально бороться против этих явлений.



6. Блок «Елк» выражает свое почтение всем гражданам, доверенным лицам и наблюдателям, которые на избирательных участках руководствовались гражданской сознательностью, защищали законность и демократию. Также блок выражает благодарность всем гражданам, которые оказали блоку финансовую, организационную, политическую и моральную поддержку.



7. Блок «Елк» считает себя делегатом более 122 тыс. 49 граждан, проголосовавших за него, и будет выступить от их имени. Блок «Елк» будет действовать во имя свободы, безопасности и благополучия каждого гражданина Армении, армянского народа, Республики Армения и Республики Арцах».