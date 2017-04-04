Премьер обещает создать «Новую Армению»

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян выступил сегодня с заявлением по поводу парламентских выборов 2 апреля.
«Для всех групп общества очевидно, что эти выборы прошли на более высоком уровне, чем в предыдущие годы», - сказал премьер-министр, поблагодарив всех проголосовавших граждан Армении за «проявление активной и ответственной гражданской позиции».
«Голоса, которые получила наша команда, обязывают. Мы четко осознаем ту ответственность, что берем на себя. Мы тверды в намерении реализовать мандат на изменения, доверенный нам народом.
Впереди нас ждет последовательная и тяжелая работа. Несомненно, многое нужно сделать, однако мы не боимся тяжелого пути. Возможно, мои слова покажутся громкими, но я говорю от всего сердца. Я обещаю не жалеть сил, чтобы создать Новую Армению, чтобы каждый гражданин нашей страны чувствовал себя лучше, чем прежде», - заявил премьер-министр.
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