Правительство будет работать в «чрезвычайном режиме»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что после парламентских выборов он и его команда будут работать в «чрезвычайном режиме».

«Наша команда получила мандат на осуществление перемен в стране, так что хочу вас обрадовать: режим нашей работы станет еще тяжелее», - заявил Карен Карапетян на заседании правительства.



Премьер отметил, что выборы прошли «намного более выраженной атмосфере терпимости».