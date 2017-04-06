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Правительство будет работать в «чрезвычайном режиме»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что после парламентских выборов он и его команда будут работать в «чрезвычайном режиме».

«Наша команда получила мандат на осуществление перемен в стране, так что хочу вас обрадовать: режим нашей работы станет еще тяжелее», - заявил Карен Карапетян на заседании правительства.

Премьер  отметил, что выборы прошли «намного более выраженной атмосфере терпимости».

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