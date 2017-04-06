Правительство будет работать в «чрезвычайном режиме»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что после парламентских выборов он и его команда будут работать в «чрезвычайном режиме».
«Наша команда получила мандат на осуществление перемен в стране, так что хочу вас обрадовать: режим нашей работы станет еще тяжелее», - заявил Карен Карапетян на заседании правительства.
Премьер отметил, что выборы прошли «намного более выраженной атмосфере терпимости».
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