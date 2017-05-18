Президент принял отставку правительства

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня приказ, которым принял отставку правительства Армении.

Согласно документу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.



Медиамакс отмечает, что, согласно новой Конституции, в течение 10 дней после роспуска правительства будет назначен новый премьер-министр. Главу правительства назначает президент Армении после совещаний с парламентскими фракциями. Должность премьер-министра получает человек, пользующийся поддержкой большинства.



В течение 20 дней после назначения премьер-министра, по его предложению, президент назначает членов правительства.