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Спикером парламента Армении избран Ара Баблоян


Ара Баблоян
Ара Баблоян

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Большинством голосов депутатов сегодня новым спикером Национального собрания избран Ара Баблоян - кандидат от фракции Республиканской партии Армении.

За него проголосовали 88 депутатов, против – 12.

Кандидат от фракции «Елк» Эдмон Марукян получил 12 голосов «за», 88 - «против».

«Власть в Армении принадлежит народу, который своими голосами сформировал Национальное собрание. Исходя из этой простой истины, я всегда буду руководствоваться этим принципом. Уверяю, что все мои профессиональные действия будут исходить из интересов государства и народа. Я сделаю все возможное, чтобы по возможности укрепить сотрудничество власть-оппозиция», - заявил Ара Баблоян.

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