Спикером парламента Армении избран Ара Баблоян

Ереван /Медиамакс/. Большинством голосов депутатов сегодня новым спикером Национального собрания избран Ара Баблоян - кандидат от фракции Республиканской партии Армении.

За него проголосовали 88 депутатов, против – 12.



Кандидат от фракции «Елк» Эдмон Марукян получил 12 голосов «за», 88 - «против».



«Власть в Армении принадлежит народу, который своими голосами сформировал Национальное собрание. Исходя из этой простой истины, я всегда буду руководствоваться этим принципом. Уверяю, что все мои профессиональные действия будут исходить из интересов государства и народа. Я сделаю все возможное, чтобы по возможности укрепить сотрудничество власть-оппозиция», - заявил Ара Баблоян.