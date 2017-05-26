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Давид Арутюнян назначен министром юстиции


Давид Арутюнян
Давид Арутюнян

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об освобождении Давида Арутюняна с должности министра-руководителя аппарата правительства.

Другим указом президента Давид Арутюнян назначен министром юстиции.

Таким образом, после десятилетнего перерыва Давид Арутюнян возвращается в министерство юстиции, которое возглавлял в 1998-2007 гг.

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