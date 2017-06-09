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Председатель Национального собрания и посол Литвы обсудили двусторонние связи


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Председатель Национального собрания Ара Баблоян принял сегодня посла Литвы в Армении Эрикаса Петрикаса.

Ара Баблоян отметил важность факта признания Литвой Геницида армян.

«Признание Геноцида является общечеловеческой задачей особенно сейчас, когда мир сотрясается от терроризма, и сегодня также происходят геноциды»,- отметил Ара Баблоян.

Председатель Национального собрания подчеркнул роль парламентской дипломатии и групп дружбы в деле развития и углубления двусторонних отношений.

В свою очередь, Эрикас Петрикас передал Ара Баблояну поздравления спикера парламента Литвы в связи с избранием на пост председателя Национального собрания Армении.

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