Председатель Национального собрания и посол Литвы обсудили двусторонние связи

Ереван /Медиамакс/. Председатель Национального собрания Ара Баблоян принял сегодня посла Литвы в Армении Эрикаса Петрикаса.

Ара Баблоян отметил важность факта признания Литвой Геницида армян.



«Признание Геноцида является общечеловеческой задачей особенно сейчас, когда мир сотрясается от терроризма, и сегодня также происходят геноциды»,- отметил Ара Баблоян.



Председатель Национального собрания подчеркнул роль парламентской дипломатии и групп дружбы в деле развития и углубления двусторонних отношений.



В свою очередь, Эрикас Петрикас передал Ара Баблояну поздравления спикера парламента Литвы в связи с избранием на пост председателя Национального собрания Армении.