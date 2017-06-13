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Армения ожидает от ЕС «подчеркнутую политическую помощь»


Фото: Пресс-служба Парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Председатель постоянной комиссии Национального собрания по внешним связям Армен Ашотян сегодня отметил, что в контексте принципа «большее взамен на большее» Армения ожидает от Европейского Союза более подчеркнутую политическую помощь также и во внешнеполитической плосткости.

Об этом Армен Ашотян заявил на встрече с главой делегации ЕС в Армении Петром Свитальски.

Армен Ашотян подчеркнул, что отношения с ЕС были и остаются одним из наиболее важных векторов внешней политики Армении.

Председатель комиссии выразил надежду, что после подписания нового всеобъемлющего соглашения Армении с ЕС следующий этап переговоров будет нацелен на процесс либерализации виз.

Говоря о закрытии офиса ОБСЕ в Армении, стороны отметили, что это предполагает большую ответственность ЕС в проводимых работах в сфере прав человека и демократиеских реформ.

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