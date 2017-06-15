Призыв Свитальского вызвал недовольство РПА

Ереван /Медиамакс/. Руководитель делегации ЕС в Армении Петр Свитальский предложил сегодня реформировать Избирательный кодекс Армении и другие законодательные акты, согласовав их со всеми заинтересованными сторонами.

Об этом посол сказал, выступая на конференции «Избирательные развития в Армении: извлеченные уроки и дальнейшие шаги».



По словам Свитальского, есть также необходимость «улучшить работу разных структур, в особенности Центральной избирательной комиссии Армении для повышения доверия общества по отношению к выборам».



«Необходимо работать над устранением недостатков, которые были выявлены до и после выборов, в частности, по части подкупа голосов, злоупотребления административным ресурсом»,- заявил посол.



Он предложил «предпринять меры, чтобы правоохранительные органы действовали нейтрально, и нарушения были расследованы надлежащим образом».



Посол также поблагодарил ЦИК за эффективную работу по использованию новых технологий.



Медиамакс напоминает, что в этом году ЕС выделил около 7 млн евро на повышение прозрачности избирательного процесса в Армении.



Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении и вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, комментируя заявление посла, призвал его «придерживаться политической корректности и не вмешиваться в дела внутренней повестки страны».



«Да, мы признаем, что наши коллеги из ЕС могут делать предложения, озвучивать оценки, но будет намного правильнее, если эти предложения будут делаться более корректно, на дипломатическом языке. Иногда, возможно, люди забывают, что Армения – суверенное государство, и вопросы членов Центральной избирательной комиссии, рейтинговой системы, самих выборы являются исключительной прерогативой политических сил Армении и вошедших в парламент партий», - цитирует слова Шармазанова радио «Свобода».