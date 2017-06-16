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Карапетян и Миллер обсудили проекты «Газпрома» в Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер обсудили сегодня в Ереване проекты по развитию газоэнергетической сферы.

Карен Карапетян подчеркнул, что «Газпром Армения» является надежным партнером государства, и благодаря непосредственным усилиям руководства «Газпрома» последовательно осуществляются крупные инвестиционные и социальные проекты.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, председатель правления «Газпрома» заверил, что компания будет продолжать осуществление всех поставленных перед ней задач, претворяя в жизнь проекты, направленные на энергетическое развитие Армении, формирование надежной системы газоснабжения, повышение уровня газификации, а также проекты социальной значимости.

Стороны обсудили тему эксплуатации подземного газохранилища в Абовяне, 5-го энергоблока Разданской ГЭС, процесс строительства многофункционального учебно-тренировочного комплекса и другие проекты.

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