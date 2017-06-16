Спортивный комплекс «Газпрома» в Ереване будет построен до 2019 г.

Ереван/Медиамакс/. Строительство спортивно-образовательного комплекса в Ереване на средства «Газпром Армения» завершится до конца 2019 года.

В пресс-службе президента отметили, что об этом заявил сегодня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.



Спортивный комплекс будет иметь социальную направленность и многофункциональные возможности: детский сад, школу, бассейн, каток, залы для разных видов спорта.



Комплекс строится в рамках проекта «Газпром – детям».