Спортивный комплекс «Газпрома» в Ереване будет построен до 2019 г.

Ереван/Медиамакс/. Строительство спортивно-образовательного комплекса в Ереване на средства «Газпром Армения» завершится до конца 2019 года.
В пресс-службе президента отметили, что об этом заявил сегодня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.
Спортивный комплекс будет иметь социальную направленность и многофункциональные возможности: детский сад, школу, бассейн, каток, залы для разных видов спорта.
Комплекс строится в рамках проекта «Газпром – детям».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.