Парламент Армении принял программу правительства

Ереван /Медиамакс/. Соотношением голосов 64 «за», 31 «против» и 0 воздержавшихся Национальное собрание Армении одобрило сегодня программу правительства на 2017-2022 гг.

В пользу программы правительства проголосовали фракции РПА и Дашнакцутюн, против – депутаты фракций «Елк» и «Царукян».