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Парламент Армении принял программу правительства


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Соотношением голосов 64 «за», 31 «против» и 0 воздержавшихся Национальное собрание Армении одобрило сегодня программу правительства на 2017-2022 гг.

В пользу программы правительства проголосовали фракции РПА и Дашнакцутюн, против – депутаты фракций «Елк» и «Царукян».

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