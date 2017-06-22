Парламент Армении принял программу правительства

Ереван /Медиамакс/. Соотношением голосов 64 «за», 31 «против» и 0 воздержавшихся Национальное собрание Армении одобрило сегодня программу правительства на 2017-2022 гг.
В пользу программы правительства проголосовали фракции РПА и Дашнакцутюн, против – депутаты фракций «Елк» и «Царукян».
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