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Серж Саргсян отправится с визитом в Сочи


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится 11 октября в Сочи с рабочим визитом.

Пресс-служба президента сообщает, что в Сочи Серж Саргсян примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего евразийского экономического совета.

По всей вероятности, в Сочи состоится также встреча президентов Армении и Азербайджана.

Об этом свидeтельствует сегодняшний комментарий пресс-секретаря президента Армении Владимира Акопяна, который подверг критике вчерашние заявления Ильхама Алиева о том, что Армения «пыталась сорвать переговоры».

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