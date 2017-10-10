Серж Саргсян отправится с визитом в Сочи

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится 11 октября в Сочи с рабочим визитом.
Пресс-служба президента сообщает, что в Сочи Серж Саргсян примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего евразийского экономического совета.
По всей вероятности, в Сочи состоится также встреча президентов Армении и Азербайджана.
Об этом свидeтельствует сегодняшний комментарий пресс-секретаря президента Армении Владимира Акопяна, который подверг критике вчерашние заявления Ильхама Алиева о том, что Армения «пыталась сорвать переговоры».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.