Серж Саргсян отправится с визитом в Сочи

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится 11 октября в Сочи с рабочим визитом.

Пресс-служба президента сообщает, что в Сочи Серж Саргсян примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего евразийского экономического совета.



По всей вероятности, в Сочи состоится также встреча президентов Армении и Азербайджана.



Об этом свидeтельствует сегодняшний комментарий пресс-секретаря президента Армении Владимира Акопяна, который подверг критике вчерашние заявления Ильхама Алиева о том, что Армения «пыталась сорвать переговоры».