831 просмотров

Армен Саргсян проведет встречи в армянских общинах


Армен Саргсян
Армен Саргсян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Кандидат на пост президента Армении от Республиканской партии Армении Армен Саргсян отправился сегодня в Москву, где встретится с представителями армянской общины России.

В ближайшие дни Армен Саргсян проведет встречи в армянских общинах других стран, сообщает пресс-служба кандидата.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Наука | Февраль 1, 2018 17:55
«Мы одно из последних поколений Homo sapiens»

Политика | Февраль 1, 2018 13:24
Армен Саргсян проведет встречи в армянских общинах

Общество | Февраль 1, 2018 12:01
Заседания правительства будут проходить за закрытыми дверями
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018