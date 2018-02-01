Ереван /Медиамакс/. Кандидат на пост президента Армении от Республиканской партии Армении Армен Саргсян отправился сегодня в Москву, где встретится с представителями армянской общины России.

В ближайшие дни Армен Саргсян проведет встречи в армянских общинах других стран, сообщает пресс-служба кандидата.