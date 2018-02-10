Обсужден проект «Стратегии развития Армении 2030»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян провел сегодня обсуждение проекта «Стратегия развития Армении 2030».
Проект разработан на основе данного в сентябре 2017 года поручения премьер-министра.
В стратегию включены следующие сферы: экономическое развитие, культура и идентичность, охрана природы и природные ресурсы, общественное и региональное управление, образование, наука и инновации, права человека, верховенство закона и правосудие, оборона и безопасность, инфраструктуры, социальные службы.
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