Армен Саргсян – новый президент Армении

Ереван /Медиамакс/. Подавляющим большинством голосов депутатов парламента президентом Армении избран кандидат от РПА Армен Саргсян.
За Саргсяна проголосовали 90 депутатов из 101 присутствующих в зале, против – 10. Один голос был признан недействительным.
Армен Саргсян был единственным выдвинутым кандидатом, он избран сроком на 7 лет.
Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей, троих внуков. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета.
В 1992-1995 гг. был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском Союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.
В 1995-1996гг. был руководителем миссии Армении в ЕС. 1 ноября 1996 года Армен Саргсян стал премьер-министром Армении, однако проработал в должности всего четыре месяца и 28 февраля 1997 года оставил пост.
В 1998-2000 гг. снова занимал должность посла Армении в Лондоне.
С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.
В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.
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