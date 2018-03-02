Армен Саргсян – новый президент Армении

Ереван /Медиамакс/. Подавляющим большинством голосов депутатов парламента президентом Армении избран кандидат от РПА Армен Саргсян.

За Саргсяна проголосовали 90 депутатов из 101 присутствующих в зале, против – 10. Один голос был признан недействительным.



Армен Саргсян был единственным выдвинутым кандидатом, он избран сроком на 7 лет.



Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей, троих внуков. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета.



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