1080 просмотров

Армен Саргсян – новый президент Армении


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Подавляющим большинством голосов депутатов парламента президентом Армении избран кандидат от РПА Армен Саргсян.

За Саргсяна проголосовали 90 депутатов из 101 присутствующих в зале, против – 10. Один голос был признан недействительным.

Армен Саргсян был единственным выдвинутым кандидатом, он избран сроком на 7 лет.

Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей, троих внуков. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета.

Армен Саргсян: Я готов стать союзником молодежи


В 1992-1995 гг. был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском Союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.

В 1995-1996гг. был руководителем миссии Армении в ЕС. 1 ноября 1996 года Армен Саргсян стал премьер-министром Армении, однако проработал в должности всего четыре месяца и 28 февраля 1997 года оставил пост.

В 1998-2000 гг. снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

Армен Саргсян: ученый, посол, премьер-министр, бизнесмен

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Март 2, 2018 17:09
Армянская и грузинская молодежь будет больше общаться

Политика | Март 2, 2018 12:45
АРФД приветствовала аннулирование протоколов

Политика | Март 2, 2018 12:16
Армен Саргсян – новый президент Армении
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018