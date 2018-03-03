Армен Саргсян смотрит в будущее с уверенностью

Ереван/Медиамакс/. Избранный президент Армении Армен Саргсян заявил, что переход к парламентской модели правления открывает новые двери для укрепления демократии в стране.

Об этом он заявил 2 марта на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.



Серж Саргсян поздравил Армена Саргсяна с избранием на пост президента.



«Этo очень важное событие в жизни нашего народа и государства и, конечно, важная веха на пути становления парламентской демократии. Внимательно следя за Вашими встречами, я уверен, что всё будет хорошо»,- отметил Серж Саргсян.



«Членство Армении в Евразийском экономическом союзе, более глубокие отношения с Евросоюзом, позитивные изменения в экономике дают основание с уверенностью смотреть в будущее и внушают мне большой оптимизм, что грядущие годы станут периодом активной работы.



Я готов всем сердцем и душой посвятить себя этому делу, вкладывая свой опыт и знания в это очень важное дело»,- заявил Армен Саргсян. --0--