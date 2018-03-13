Ереван /Медиамакс/. Армен Саргсян продолжает получать поздравления от коллег из разных стран по случаю избрания на пост президента Армении.
Согласно сообщению офиса Армена Саргсяна, поздравительные послания направили президент Швейцарии Ален Берсе, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президенты Сербии и Литвы Александр Вучич и Даля Грибаускайте.
Ранее Армена Саргсяна поздравили президенты России, Украины, Китая, Греции и Польши.
Кандидат от РПА Армен Саргсян был избран президентом Армении 2 марта подавляющим большинством голосов депутатов Национального собрания.
Армен Саргсян избран сроком на 7 лет.
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