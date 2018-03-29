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Армен Ашотян обратился в правительство по вопросу VisaMetric


Армен Ашотян
Армен Ашотян

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян сообщил сегодня, что обратился в правительство, чтобы получить разъяснения по поводу решения возложить процедуру предоставления Шенгенской визы для ряда стран ЕС на турецкую компанию «VisaMetric».

«Отреагировав на беспокойство многих наших граждан в связи с решением о возложении процесса выдачи въездной визы ряда стран ЕС на турецкую компанию, сообщаю, что сегодня от имени комиссии по внешним связям я направил письменное обращение в правительство Армении. О дальнейшем процессе сообщу дополнительно»,- написал  Армен Ашотян на своей странице в Facebook.

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