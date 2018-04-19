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Серж Саргсян назначил помощников и пресс-секретаря


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Серж Саргсян подписал указы о назначении помощников и пресс-секретаря.

Владимир Акопян, Варужан Нерсесян, Грайр Гукасян, Армен Абелян и Аветис Берберян назначены помощниками премьер-министра.

Пресс-секретарем премьер-министра назначен Ованнес Никогосян.

Подписанными ранее указами главными советниками премьер-министра назначены Арам Гарибян и Алексан Арутюнян.

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