Серж Саргсян о лести, недоброжелателях, застое и Меркель

Ереван/Медиамакс/. Вечером 19 апреля телекомпания «Шант» показала эксклюзивное интервью Арама Абрамяна с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном.

Представляем отрывки из этого интервью.

О возможности протестовать

За эти годы мы расширили возможности граждан выражать свой протест. Уже давно в Армении нет каких-либо преград для мирного выражения своего несогласия. Проблема в том, насколько эти протесты соответстуют букве закона.

Есть грань, которую переходить нельзя. Если несколько десятков людей хотят создать в стране нестабильность, работящий человек не должен на несколько часов опаздывать на работу, а родитель не должен переживать за своих детей школьного возраста.

О мудрости народа

Сколько может продолжаться эта ситуация? Я уверен, что наш народ мудр и в подобных ситуациях всегда принимает верное решение. Мы рассчитываем на эту мудрость.

О возможном принуждении

Вы видите, насколько сдержанно ведут себя правоохранители. Не хочу, чтобы организаторы прибегли к таким мерам, из-за которых правоохранительные органы будут вынуждены перейти к принуждению. Но в стране не может царить вседозволенность.

Об отсутствии личных побуждений

Я многократно объяснял, что, инициируя конституционные изменения, я не преследовал личных целей. Если бы такое было, международные структуры отнеслись бы к этим изменениям с неохотой. Но все эти структуры отнеслись положительно.

О лести

Я очень негативно отношусь к лести. Уверен, что в нашей стране нет человека, которому нравилась бы лесть. Но следует ли считать лестью то, когда руководящие органы партии единогласно решают выдвинуть чью-либо кандидатуру, в данном случае - мою, на пост премьер-министра?

О своих недоброжелателях

Тем, кто не любит (его-Медиамакс), советую подождать и увидеть, как развивается страна, сделать выводы, и если они их не удовлетворят, на следующих выборах отдать свои голоса другим.

О власти

Для меня власть - не наслаждение. А им кажется, что я ей наслаждаюсь.

О сходстве с Меркель

Новые лица нужны всегда, но возьмем, к примеру, европейские страны. Вы считаете, что там есть застой? Немецкий канцлер, если не ошибаюсь, избирается уже в четвертый раз. Это значит, что там застой?