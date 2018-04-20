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Серж Саргсян о лести, недоброжелателях, застое и Меркель


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Вечером 19 апреля телекомпания «Шант» показала эксклюзивное интервью Арама Абрамяна с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном.

Представляем отрывки из этого интервью. 

 

О возможности протестовать

 

За эти годы мы расширили возможности граждан выражать свой протест. Уже давно в Армении нет каких-либо преград для мирного выражения своего несогласия. Проблема в том, насколько эти протесты соответстуют букве закона. 

 

Есть грань, которую переходить нельзя. Если несколько десятков людей хотят создать в стране нестабильность, работящий человек не должен на несколько часов опаздывать на работу, а родитель не должен переживать за своих детей школьного возраста. 

 

О мудрости народа

 

Сколько может продолжаться эта ситуация? Я уверен, что наш народ мудр и в подобных ситуациях всегда принимает верное решение. Мы рассчитываем на эту мудрость. 

 

О возможном принуждении

 

Вы видите, насколько сдержанно ведут себя правоохранители. Не хочу, чтобы организаторы прибегли к таким мерам, из-за которых правоохранительные органы будут вынуждены перейти к принуждению. Но в стране не может царить вседозволенность. 

 

Об отсутствии личных побуждений

 

Я многократно объяснял, что, инициируя конституционные изменения, я не преследовал личных целей. Если бы такое было, международные структуры отнеслись бы к этим изменениям с неохотой. Но все эти структуры отнеслись положительно. 

 

О лести

 

Я очень негативно отношусь к лести. Уверен, что в нашей стране нет человека, которому нравилась бы лесть. Но следует ли считать лестью то, когда руководящие органы партии единогласно решают выдвинуть чью-либо кандидатуру, в данном случае - мою, на пост премьер-министра?

 

О своих недоброжелателях

 

Тем, кто не любит (его-Медиамакс), советую подождать и увидеть, как развивается страна, сделать выводы, и если они их не удовлетворят, на следующих выборах отдать свои голоса другим. 

 

О власти

 

Для меня власть - не наслаждение. А им кажется, что я ей наслаждаюсь. 

 

О сходстве с Меркель

 

Новые лица нужны всегда, но возьмем, к примеру, европейские страны. Вы считаете, что там есть застой? Немецкий канцлер, если не ошибаюсь, избирается уже в четвертый раз. Это значит, что там застой? 

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