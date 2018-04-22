Саргсян обвинил Пашиняна в шантаже и напомнил об уроках «1 марта»

Ереван, Медиамакс. Сегодняшняя встреча премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна продлилась несколько минут и закончилась ничем.
Серж Саргсян заявил, что рад тому, что Пашинян отреагировал на его многочисленные призывы к диалогу, однако выразил недоумение по поводу того, как можно вести переговоры в присутствии журналистов.
В ответ Пашинян заметил, что, возможно, имело место недопонимание, поскольку вчера он четко заявил президенту Армении Армену Саргсяну, что переговоры могут быть лишь вокруг отставки Сержа Саргсяна и передачи власти без потрясений.
В ответ премьер-министр заявил, что «это - не переговоры или диалог, а шантаж и ультиматум, который предъявляется законным властям».
«Вы не осознаете ответственность за происходящее», - сказал Николу Пашиняну Серж Саргсян.
«Это значит, что вы не извлекли уроков из «1 марта». Я еще раз призываю вас вернуться в поле законности и логики. В противном случае вся ответственность ляжет на вас, выбирайте», - заявил премьер-министр.
В ответ Никол Пашинян призвал Сержа Саргсяна не разговаривать языком угроз и сказал, что премьер-министр не представляет ситуацию в стране и объем народного восстания.
Серж Саргсян заявил, что политическая сила, набравшая 7-8 процентов голосов, не имеет права говорить от имени народа, затем добавил, что не желает продолжать встречу и покинул зал.
После ухода премьер-министра Никол Пашинян сказал, что Серж Саргсян не адекватно оценивает создавшуюся ситуацию и призвал продолжать акции гражданского неповиновения во всех города и селах Армении «с новой силой, но без какого-либо насилия».
«Угрозы Сержа Саргсяна не имеют какой-либо правовой основы, и полиция обязана содействовать нашим мирным митингам», - заявил депутат.
Никол Пашинян также пригласил своих сторонников на митинг в 19:00 на Площади Республики.
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