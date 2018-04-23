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Премьер-министр Армении ушел в отставку



Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал сегодня в отставку и выступил со следующим заявлением:

«Дорогие соотечественники,

 

Обращаюсь ко всем гражданам Армении, людям преклонного возраста, столь любимой мною молодежи, женщинам и мужчинам,

 

Обращаюсь к тем гражданам, которые дни и ночи стояли на улицах под лозунгом «Долой Сержа» и к тем гражданам, которые с трудом добирались до мест работы,

 

Обращаюсь к тем гражданам, которые не отрывались от прямых трансляций и к тем, кто день и ночь обеспечивал общественную безопасность,

 

Обращаюсь к стоящим на границе нашим храбрым солдатам и офицерам, к своим боевым товарищам, товарищам по партии, всем политическим силам и деятелям.

 

В последний раз обращаюсь к вам как руководитель страны.

 

Никол Пашинян был прав. Я ошибся. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, но я не пойду ни на одно из них. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, премьер-министра Армении.

 

Уличное движение против моего правления. Я исполняю ваше требование.

 

Желаю мира, гармонии и логики нашей стране.

 

Благодарю вас». 

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