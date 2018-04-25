1220 просмотров

Посол США: Кандидат в премьеры не избирается на улице



Ереван/Медиамакс/. Посол США в Армении Ричард Миллс заявил сегодня на встрече с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном заявил, что для урегулирования политической ситуации альтернативы диалогу нет.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, посол подчеркнул, что все процессы должны проходить в соответствии с Конституцией.

Карапетян: «Кандидат от народа» может быть определен на выборах


«Я понимаю, что эти протесты, акции гражданского неповиновения являются нарушением закона, и правительство обязано как можно лучше обеспечивать общественный порядок и безопасность. Я уверен, что путь демократии или ее укрепления не в том, чтобы кандидат избирался на улице, на митинге»,- слова Ричарда Миллса цитирует пресс-служба правительства. 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Апрель 25, 2018 20:59
Армен Саргсян провел телефонную беседу с Путиным

Политика | Апрель 25, 2018 19:59
Никол Пашинян - «кандидат от народа»

Политика | Апрель 25, 2018 19:54
Серж Саргсян пригласил депутатов РПА на встречу
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe