Посол США: Кандидат в премьеры не избирается на улице

Ереван/Медиамакс/. Посол США в Армении Ричард Миллс заявил сегодня на встрече с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном заявил, что для урегулирования политической ситуации альтернативы диалогу нет.
Согласно сообщению пресс-службы правительства, посол подчеркнул, что все процессы должны проходить в соответствии с Конституцией.
«Я понимаю, что эти протесты, акции гражданского неповиновения являются нарушением закона, и правительство обязано как можно лучше обеспечивать общественный порядок и безопасность. Я уверен, что путь демократии или ее укрепления не в том, чтобы кандидат избирался на улице, на митинге»,- слова Ричарда Миллса цитирует пресс-служба правительства.
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