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Посол ЕС подчеркнул важность взаимосогласованного урегулирования ситуации


Фото: Пресс-служба правительства Армении

Фото: Пресс-служба правительства Армении


Ереван /Медиамакс/. Посол Европейского союза Петр Свитальский подчеркнул сегодня важность взаимосогласованного урегулирования ситуации в Армении.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, Петр Свитальский и и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян отметили  необходимость урегулирования ситуации посредством диалога и в рамках Конституации

Карен Карапетян подчеркнул, что все вопросы можно обсудить за столом переговоров.

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