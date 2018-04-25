Посол ЕС подчеркнул важность взаимосогласованного урегулирования ситуации

Ереван /Медиамакс/. Посол Европейского союза Петр Свитальский подчеркнул сегодня важность взаимосогласованного урегулирования ситуации в Армении.
Согласно сообщению пресс-службы правительства, Петр Свитальский и и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян отметили необходимость урегулирования ситуации посредством диалога и в рамках Конституации
Карен Карапетян подчеркнул, что все вопросы можно обсудить за столом переговоров.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.