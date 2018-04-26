Серж Саргсян покидает также пост председателя РПА

Ереван /Медиамакс/. Фракция РПА в Национальном собрании распространила сообщение о состоявшейся 25 апреля встрече с экс-президентом Сержем Саргсяном и с исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном.

«На первой части встречи присутствовал экс-президент Серж Саргсян, который более подробно представил членам фракции РПА причины своей отставки и говорил о разных форматах работы в Национальном собрании, призвав во всем уделить первоочередное значение внутренней стабильности и безопасности страны, чего, в случае любого решения, можно добиться благодаря единству Республиканской партии.



