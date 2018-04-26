Серж Саргсян покидает также пост председателя РПА

Ереван /Медиамакс/. Фракция РПА в Национальном собрании распространила сообщение о состоявшейся 25 апреля встрече с экс-президентом Сержем Саргсяном и с исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном.
«На первой части встречи присутствовал экс-президент Серж Саргсян, который более подробно представил членам фракции РПА причины своей отставки и говорил о разных форматах работы в Национальном собрании, призвав во всем уделить первоочередное значение внутренней стабильности и безопасности страны, чего, в случае любого решения, можно добиться благодаря единству Республиканской партии.
На второй части встречи члены фракции обсудили с Кареном Карапетяном политическую ситуацию и возможное развитие событий. Была достигнута договоренность объявить, что фракция РПА готова без предварительных условий обсудить любой вопрос со всеми сторонами.
Также была достигнута договоренность начать в руководящих органах партии обсуждение вопроса смены председателя партии»,- говорится в сообщении.
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