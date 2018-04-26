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Парламент обсудит 1 мая вопрос избрания премьер-министра


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 1 мая в 12:00 часов Национальное собрание Армении на специальном заседании обсудит вопрос избрания премьер-министра.

Об этом объявил сегодня председатель Национального собрания Ара Баблоян.

Срок выдвижения кандидатов в премьер-министры истекает 30 апреля.

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