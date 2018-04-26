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Пашинян заявил, что только он может быть избран премьер-министром


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Депутат Национального собрания Никол Пашинян заявил сегодня, что или «я буду избран премьер-министром по требованию и поддержке народа, или в Армении вообще не будет избран глава правительства».

Выступая на митинге, Никол Пашинян отметил, что «проблема не в том, чтобы я стал премьер-министром, а в том, чтобы ликвидировать коррумпированную и антидемократическую систему».

«Мы ожидаем, что представленные в Национальном собрании силы примут это решение на основе консенсуса и проголосуют за народного кандидата», - отметил депутат.

Он отметил, что они получают предложения о разного рода сделках, «но каких-либо компромиссов с коррумпированной системой быть не может».

«Сегодня мы обсудили и зафиксировали, что о разделе должностей, сделках и торге не может быть и речи. Мы не пойдем на какие-либо закулисные договоренности», - заявил Пашинян.

Он заявил, что поскольку Национальное собрание должно избрать премьер-министра 1 мая, «мы должны собраться и сконцентрироваться, чтобы в этот день продемонстрировать свою мощь в полной мере».

Никол Пашинян отметил, что 27 апреля в 12:00 приглашает и.о. премьер-министра Карена Карапетяна на открытые переговоры в отель «Армения Марриот», в присутствии прессы и «на глазах народа».

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