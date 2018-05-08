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Карапетян поздравил Пашиняна


Фото: Тигран Меграбян


Ереван /Медиамакс/. Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян поздравил сегодня новоизбранного премьер-министра Никола Пашиняна.


Никол Пашинян избран премьер-министром Армении


«Поздравляю нового премьер-министра. Премьер-министру и всем последующим премьерам искренне желаю много успехов, хороших результатов, бескризисной работы и всегда быть понятым народом.

Представляя тяжелую и ответственную работу премьер-министра, предлагаю нашим согражданам, журналистам, пользователям социальных сетей и политическим силам, критикуя премьер-министра, делать это предметно, не затрагивая личное и семейное, советуя и воодушевляя»,- говорится в послании Карена Карапетяна.

Он поблагодарил всех за «критику, воодушевляющие слова и поддержку».

«Это был очень интересный и ответственный период. Я по максимуму внедрил свои способности в работу.

Хочу поблагодарить команду правительства. Это была команда крайне порядочных и патриотичных людей. Хочу поблагодарить профессиональных, смелых и эффективных молодых людей, которые в этот период вступили в государственную систему»,- заключил Карен Карапетян.

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