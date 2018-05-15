Пашинян: Правительство не должно идти по пути популизма

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил сегодня аппарату правительства первого вице-премьера Арарата Мирзояна и вице-премьеров Тиграна Авиняна и Мгера Григоряна.

«Нам предстоит важная работа, и мы должны оправдать надежды граждан Армении и армянского народа, поскольку не должны забывать, что находимся здесь по решению народа и должны уйти отсюда опять же по его решению»,- заявил Пашинян.



По его словам, логика деятельности правительства будет следующей:



«Необходимо осуществить эффективные шаги, и если мы уверены в правильности какого-либо шага, учитывая имеющиеся доводы, то должны поделиться ими с общественностью и убедить ее так же, как и сами убеждались».



Согласно премьер-министру, гражданин Армении должен чувствовать, что именно он является самым важным источником принятия решений. Одновременно, Никол Пашинян подчеркнул, что исполнительная власть не должна идти по пути популизма, а при реализации всех шагов должна иметь мандат граждан.



«Они должны быть уверены, что мы осуществляем более эффективные шаги. Самыми важными игроками в организации этого процесса являются вице-премьеры, и я желаю вам удачи в вашей деятельности»,- заявил Никол Пашинян.



Арарат Мирзоян подчеркнул, что разделает представленные премьер-министром подходы и принципы, связанные с постоянной отчетностью перед гражданами.



«Считаю, что эти изменения, которые будет проводить это правительство, станут беспрецедентными для Армении. Ожидаю, что за короткое время в системе управления произойдет серьезное изменение логики»,- добавил в свою очередь Тигран Авинян.



Мгер Григорян также отметил важность объединенной работы для повышения уровня благосостояния народа.