Эрдоган продлит срок действия режима ЧП

Ереван/Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки переворота в июле 2016 года, будет продлен после истечения его срока на будущей неделе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.



«Если срок истечет, то мы его продлим. Для этого нет препятствий», - сказал президент Турции.



Режим ЧП был введен в Турции 21 июля 2016 года сроком на три месяца после предпринятой 15 июля попытки военного переворота. После этого он дважды продлевался.



Режим ЧП позволяет турецкому правительству в случае необходимости без одобрения парламента принимать меры, ограничивающие права и свободы граждан.



Заявления Эрдогана прозвучало накануне намеченного на 16 апреля референдума об изменениях в конституцию, расширяющих полномочия президента страны. --0--