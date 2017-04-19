Изучение клеток в Ереване получит «второе дыхание»

Институт молекулярной биологии Национальной академии наук (НАН) Армении наряду с 15 другими учреждениями мира участвует в программе Seeding Labs Instrumental Access 2017 года, в рамках которой участникам предоставляется научно-исследовательское оборудование.
В конкурсе, который уделяет одинаково большое внимание научным исследованиям и образовательному компоненту, участвовали 65 учреждений из 24 стран. Армянская организация участвовала в конкурсе впервые.
«Наш институт занимается биомедицинскими исследованиями и придает большое значение образовательным программам. Цель заявки – улучшение материально-технической базы для исследований в сфере цитологии, а также усиление образовательной практической составляющей в области биохимии и клеточной биологии. Если в плане генетики у нас довольно неплохая исследовательская база, есть возможность для проведения исследований и преподавания на высоком уровне, то по части клеточной биологии мы немного хромаем», - сказал Медиамакс директор Института молекулярной биологии Арсен Аракелян.
Фото: Институт молекулярной биологии
Институт получит оборудование примерно на $ 200 тыс. Благодаря этому изучение клеток выйдет на новый уровень. Основное оборудование, которое планируется приобрести, должно улучшить качество исследовательских работ, связанных с цитологией и иммунологией, а также с клеточными культурами.
В частности, институт планирует приобрести поточный цитофотометр, флуоресцентный микроскоп, системы генной электропорации, термоциклы полимеразной цепной реакции в реальном времени, радиоизотопный счетчик и множество мелких лабораторных устройств и аксессуаров.
Институт также получил софинансирование от НАН в размере 15 млн драмов. На эти средства будут организована перевозка оборудования, процесс передачи которого уже начат. Планируется, что оборудование прибудет в Армению из США к концу года.
Фото: Институт молекулярной биологии
Instrumental Access обеспечивает вузы и научно-исследовательские учреждения развивающихся стран доступ к высококлассному лабораторному оборудованию. Это приоритетная программа американской некоммерческой организации Seeding Labs, цель которой ускорить решение актуальных мировых проблем, повышая научный потенциал развивающегося мира. Seeding Labs уже предоставила 137 тонн ценного научного оборудования в 47 учреждений в 27 странах.
Мари Тарьян
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