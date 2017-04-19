Изучение клеток в Ереване получит «второе дыхание»

Институт молекулярной биологии Национальной академии наук (НАН) Армении наряду с 15 другими учреждениями мира участвует в программе Seeding Labs Instrumental Access 2017 года, в рамках которой участникам предоставляется научно-исследовательское оборудование.



В конкурсе, который уделяет одинаково большое внимание научным исследованиям и образовательному компоненту, участвовали 65 учреждений из 24 стран. Армянская организация участвовала в конкурсе впервые.



«Наш институт занимается биомедицинскими исследованиями и придает большое значение образовательным программам. Цель заявки – улучшение материально-технической базы для исследований в сфере цитологии, а также усиление образовательной практической составляющей в области биохимии и клеточной биологии. Если в плане генетики у нас довольно неплохая исследовательская база, есть возможность для проведения исследований и преподавания на высоком уровне, то по части клеточной биологии мы немного хромаем», - сказал Медиамакс директор Института молекулярной биологии Арсен Аракелян.



Арсен Аракелян Фото: Институт молекулярной биологии