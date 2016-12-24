Рубен Варданян: «Это наша обязанность - сделать Армению процветающей»

Материал подготовлен на основе выступления Рубена Варданяна на торжественном приеме 19 ноября в Лос-Анджелесе по случаю 25-летия Американского университета Армении.



Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рад быть сегодня с вами на этом особенном мероприятии, где мы отмечаем 25-ю годовщину одного из наиболее важных, на мой взгляд, событий в истории новой Армении. Для меня как для представителя глобальной нации очень символично выступать сегодня здесь: я родился и вырос в Армении, затем уехал в Россию и теперь в Лос-Анджелесе говорю об Американском университете Армении.



Перед тем как перейти к основной части моего выступления, я хотел бы сказать пару слов о себе. Я родился в Армении. Мой отец и дед были профессорами, и образование было одной из основных сфер интересов в нашей семье. Поэтому я очень рад продолжить эту традицию, будучи вовлеченным в образование, пусть не как учитель, а как бизнесмен. Тем не менее я убежден, что одна из важнейших и лучших профессий в мире – это профессия учителя. Мне довелось жить в разных системах: сначала в советской, затем, когда я уехал в Россию и Советский Союз развалился, – в российской. В России я стал инвестиционным банкиром в эпоху, которую можно назвать диким капитализмом. Я имел дело с международными клиентами и научился работать в системах с разными стандартами и в условиях постоянных изменений. Думаю, что самое важное, что я приобрел в ходе всего этого необыкновенного путешествия, – это понимание того, что необходимо сохранять свою идентичность, помнить, кто ты есть, и в то же время учиться адаптироваться к изменениям, которые постоянно происходят вокруг тебя.



Я хочу отдать дань уважения людям, которые еще тогда, в 1990-х годах, обладали невероятным мужеством и прозорливостью, чтобы понимать, что главными вызовами для новой Армении будут не проблемы с электроэнергией и водоснабжением и что ключом к будущему Армении станет образование. И то, что сделали Луиз Симон-Манукян, Мигран Агбабян, Степан Карамардян, Армен Тер-Кюрегян и многие другие вместе с Всеармянским благотворительным союзом и правительством Армении, было невероятно! Это пример, на котором следует учиться, – пример того, как важно быть дерзким в своем видении, хотя иногда оно может показаться окружающим безумным, и они не всегда могут понять, что то, что ты делаешь сегодня, важно для вашего завтра. Поэтому нужно не бояться делать то, что кажется тебе правильным.



Сегодня я хочу поговорить с вами о трех вещах: о вызовах и возможностях, о важности образования и о наследии.



Нация на распутье



Проблемы, стоящие перед нами, характерны не только для Армении – нам довелось жить в эпоху глобальной трансформации. Мы стали свидетелями распада Советского Союза и интеграции Китая в мировую экономику, а теперь и Иран становится частью мировых экономических процессов, и это означает, что на экономической карте мира остается только два белых пятна – Северная Корея и Куба (Выступление состоялось до того, как стало известно о кончине Фиделя Кастро). Однако помимо этого мы наблюдаем технологические изменения, которые ведут за собой масштабные социальные изменения, в том числе усиление расслоения в обществе и поляризацию политических процессов. Мы видим, что происходит в Европе, на Ближнем Востоке, в России и на Украине, что происходит в США, где недавно прошли выборы президента. Все это говорит о том, что трансформация происходит стремительно и что она ставит перед всеми нами очень серьезные вопросы. Каким будет наше будущее? Каким будет будущее наших детей? В какой системе мы будем жить? Все это пугает людей, и их реакция на изменения может быть непредсказуемой. Многие из них стремятся замкнуться в себе, вследствие чего усиливаются изоляционистские и ксенофобские настроения. На фоне этих и многих других стоящих перед нами проблем я хотел бы обратиться к нашей истории. Армянский мир во все времена своего существования испытывал на себе серьезное давление, находясь на границе цивилизаций – между христианским и мусульманским миром, раздираемый империями – Персидской, Римской, Османской, Российской. Испытывая на себе это постоянное давление, мы всегда боролись за выживание и научились понимать изменения, происходящие вокруг нас, и приспосабливаться к ним. Однако в настоящий момент наибольшая угроза нашему существованию исходит не извне – она кроется в нас самих.



Сегодня Армения стоит на распутье. И не только сама страна, но и армянская нация в целом, поскольку на протяжении ХХ – в начале XXI века произошел целый ряд катаклизмов. Это не только Геноцид армян в Османской империи, но и революции в Египте и Иране, война в Ливане, военные действия, продолжающиеся сегодня в Сирии. Это все ключевые для нас регионы, где армянская нация хранила и приумножала свое наследие на протяжении веков. Мы были изгнаны с нашей родины и теперь живем в других странах – в Канаде, США, Франции, Аргентине, России и др. Думаю, что вопрос заключается в том, как армянской нации по-прежнему оставаться нацией, которая смотрит вперед, демонстрирует свои лучшие качества в разные времена, является первопроходцем во многих областях на протяжении истории человеческой цивилизации, служа примером для других; нацией, для которой образование всегда было высшим приоритетом как для людей, которые могут делать то, что кажется невозможным другим.



На протяжении многих сотен лет нашей движущей силой была гордость за то, что мы делали, и то, как мы это делали. Однако чем мы гордимся сегодня? Гордимся ли мы успешной Арменией или же только успехами наших семей? Гордимся ли мы нашим вкладом в развитие других стран или же тем, что мы, армяне, можем дать миру, не только заботясь о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваемся сами, но и отвечая на глобальные вызовы? Ответом на такие же переломные моменты в прошлом стал наш дух первопроходцев. Мы были одними из первых, кто принял христианство как государственную религию, кто разработал собственный алфавит, кто стал печатать книги вскоре после изобретения печатного станка. Мы не боялись исследовать новое и выходить из зоны комфорта, мы путешествовали по всему миру и стали одними из первых, кто открыл торговые пути между Европой и Азией.



Мы нация, которая не боится делать что-то по-другому, мыслить нестандартно, выходить из зоны комфорта. Мы делали это на протяжении тысячелетий, и это то, что вызывает в нас чувство гордости за свою нацию и за нашу принадлежность к ней. Чувство, благодаря которому многие из молодого поколения армян, живущие в диаспоре и уже не говорящие по-армянски, считают себя, тем не менее, армянами «по выбору». Однако на данном этапе вопрос заключается в следующем: позволяет ли нам то, что мы делаем сегодня, чувствовать, что мы продолжаем идти тем же путем, или же что-то изменилось и мы стали другими? Сегодня мы живем в гораздо более комфортных условиях в странах, где не испытываем угрозы уничтожения и насилия над нашими ценностями и укладом жизни. Мы больше не опасаемся за наши жизни, поэтому возникает вопрос: как мы существуем в этих обществах? Как мы адаптируемся к ним – ассимилируемся или же сохраняем свою идентичность, оставаясь при этом лояльными гражданами стран, в которых теперь живем?



Я думаю, что таково положение армянской нации, и то, что происходит сегодня в Армении, касается нас всех. То, что происходило в начале 1990-х, – землетрясение, экономическая блокада, война, – заставило всех нас испытать страх. Мы увидели, что можем потерять свою родину, поэтому армяне всего мира пришли на помощь, несмотря на собственные проблемы. Мы не только оказывали экономическую поддержку, но и инвестировали в будущее страны, подтверждением чему служит Американский университет Армении. Однако сегодняшняя Армения, прошу прощения за прямоту, стала посредственной, «средненькой» страной, которую можно охарактеризовать словом «нормально». Здесь не происходит ничего такого ужасного, что заставило бы всех бояться за ее будущее. Но в то же время здесь не происходит ничего такого, что позволило бы всем нам гордиться Арменией. Что же мы в связи с этим должны сделать, чтобы Армения исполнила свое предназначение и стала, несмотря на свой маленький размер, центром притяжения мирового армянства и цивилизационным мостом для региона в целом?



Я думаю, что вопрос, какую Армению мы хотим построить, становится все более важным, потому что многие из нас, к сожалению, сегодня воспринимают Армению как страну, которой мы обязаны помогать, словно бы исполняя некую повинность или уплачивая налог, что, на мой взгляд, неправильно. Это не вопрос помощи кому-то, кто находится в бедственном положении. Армения должна стать для нас инвестициями в наше будущее, как материальными, так и духовными, потому что ее успех будет способствовать нашему успеху и наоборот. Нам необходимо принять эту формулу, потому что иначе мы потеряем Армению и самих себя. Таково мое твердое убеждение.



Эти и другие вызовы, стоящие перед нами, дают нам в том числе и уникальные возможности, и лишь объединившись, мы сможем использовать их на благо армянского мира.



Ключ к успеху



Я хочу сказать, что ключевыми элементами успеха Армении будут образование, отвечающее требованиям информационной эпохи, а также среда, позволяющая талантливым и образованным людям реализовать себя в своей стране. Необходимо создать все условия для того, чтобы люди, получившие блестящее образование, были бы востребованы в обществе, поскольку в сегодняшней Армении их востребованность довольно низкая.



На протяжении тысячелетий мы были успешны в области образования, которое всегда было второй по размеру статьей расходов в армянских семьях. Мы верили в силу образования и вкладывали в его развитие немало усилий. Армяне владели несколькими языками в те времена, когда другие народы с трудом могли читать, писать и иногда даже нормально изъясняться на одном. Сегодня мы находимся в опасной ситуации, потому что мы потеряли наше конкурентное преимущество. Армяне, живущие в Армении, раньше свободно говорили по-русски, а теперь говорят на этом языке с трудом; они изучают английский, но и им владеют не очень хорошо. Они больше не владеют фарси, турецким и арабским языками. В Бейруте таксист-армянин говорил на пяти языках, и это считалось нормальным. Сегодня же большая часть элиты в Армении не говорит не то что на трех, а на двух языках. Поэтому современное образование – это не только инвестиции в наше завтра, но и важное вложение в наше сегодня.



В XXI веке образование становится залогом не только социального, но и экономического успеха. Земля больше не является главным активом. Вопрос уже не в том, сколько у тебя земли, нефти и других материальных ресурсов, а в том, сколько образованных, творческих людей живет в твоей стране. Илон Маск родился и вырос в Южной Африке, однако он уехал не в Чехию, Россию, Кению или Францию, а в США. У нас есть и свои примеры – в их числе Давид Ян. И вопрос в том, что нам нужно делать и какую страну построить, чтобы, несмотря на ее небольшие размеры, мы смогли удержать наших собственных и привлечь других талантливых людей из региона, которые приезжали бы к нам на учебу и оставались бы здесь. Думаю, что одна из важнейших стоящих перед нами задач – понять, что образование, охватывающее все возрастные категории и позволяющее людям на протяжении всей жизни обучаться и совершенствовать свои навыки, будет одним из ключевых двигателей изменений в мире и что в этой области у нас есть конкурентное преимущество.



Мы нация, обладающая бесценным активом в виде умных, образованных, талантливых и трудолюбивых людей, которые действительно хотят инвестировать в образование. Американский университет – это прекрасная история успеха, и последние 25 лет показали, насколько важно иметь такое учебное заведение в Армении наряду с Французским и Славянским университетами. Сегодня при содействии правительства Китая здесь открывается школа с углубленным изучением китайского языка. Это великолепная возможность и преимущество для страны – иметь различные учебные заведения с разными моделями и стандартами образования. Кроме того, у нас есть международный колледж UWC Dilijan, школа AYB и Центр креативных технологий TUMO. Все эти проекты доказывают, что Армения может не только стать образовательным хабом для армян всего мира, но и встроиться в мировую систему образования, несмотря на проблемы во взаимоотношениях с Турцией и Азербайджаном. Я думаю, что только интеграция в мировые социально-экономические процессы, только превращение в региональный хаб помогут Армении стать успешной страной.



Я верю в то, что для образования настало время выйти на новый уровень. Американский университет Армении должен быть привлекателен не только для армян, живущих в Армении, и не только для армян из других стран, приезжающих сюда на учебу. Стать привлекательным для студентов других национальностей, которые приедут из разных стран, чтобы учиться именно здесь, – вот новая планка, которую мы должны перед собой поставить. Я хочу пожелать всем нам отметить 50-летие Американского университета Армении, зная, что в нем, а также в других вузах страны учится молодежь со всего света. Вот почему мы с моей женой Вероникой основали вместе с нашими друзьями и партнерами международный колледж UWC Dilijan, в котором сегодня учатся дети из 72 стран. У нас действует специальная программа грантов, благодаря которой в Армению приезжают дети из разных уголков мира и, что особенно важно в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, из стран, ставших 100 лет назад новым домом для многих армянских семей.



К сожалению, кризис опять разразился в том самом месте, где страдали спасающиеся от Геноцида армяне. То, что сегодня происходит в Сирии, – это повторение тех же историй. Мы должны помнить о том, что сто лет назад многие арабские семьи помогли нашим предкам, не будучи сами ни богатыми, ни преуспевающими. Именно поэтому год назад мы учредили специальный стипендиальный фонд для ста детей-сирот и подростков, пострадавших от войн и конфликтов, из Сирии, Ливана, Египта, Иордании, Израиля, Палестины и лагерей беженцев в Ливане, которые смогут получить образование в колледжах системы UWC, в том числе в колледже в Армении. И сегодня я хотел бы объявить о том, что мы также учредили специальный стипендиальный фонд для студентов из этого региона, которые смогут обучаться в Американском университете Армении.



Образование – одна из самых консервативных сфер человеческой деятельности, и оно в какой-то мере должно быть таковым. Тем не менее нам нужно найти правильный баланс между консервативностью образования и новыми требованиями к тому, каким должен быть образованный человек в сегодняшней реальности.



Помнить прошлое, гордиться настоящим и создавать будущее вместе



Говоря о наследии, я хотел бы отдать дань глубокого уважения тем людям, которые так много сделали и делают для армянского мира, – Погосу Нубару, Галусту Гюльбенкяну, Алеку Манукяну и его детям, Кирку Керкоряну. Однако вопрос не только в том, что мы должны помнить и уважать наше наследие, отдавая должное всем, кто его создавал. Мы должны понимать, что наша обязанность – приумножать его благодаря собственным делам. Выдающиеся люди, имена которых я назвал, и многие другие, реализовали множество проектов, направленных на сохранение армянской нации, и сегодня жизненно необходимо, чтобы эти проекты поддерживало новое поколение, поскольку крайне важно, какое наследие мы оставим после себя.



Мы живем в относительно мирное время без жестоких кризисов, и наши дети не испытывают острую необходимость сохранять наследие армянской нации. Некоторые из них задаются вопросом, насколько им нужно держаться своих армянских корней? И мы будем их держаться, как я уже сказал, только если будем гордиться тем, что мы армяне, и понимать, насколько важно сохранять наше наследие, как это делалось многими поколениями армян. Думаю, нам очень важно делать это совместными усилиями. Однако в этом-то и заключается самая большая сложность, потому что мы нация, которая выжила. А выжившие, к сожалению, ориентированы только на выживание. Нам же нужно перейти от выживания к процветанию, а это совершенно иная модель поведения, поэтому нам необходимо пройти болезненную трансформацию. Модель выживания предполагает, что ты не мыслишь масштабно, твоя сфера интересов ограничена кругом твоих близких, у тебя довольно узкий кругозор, ты не мечтаешь о чем-то большом, не реализуешь крупных проектов. Хорошая метафора такой модели – строительство типичного армянского дома, когда к нему постепенно, одна за другой, пристраиваются все новые помещения, и в результате вход в спальню оказывается через кухню.



Изменение такой ментальной модели – трудная задача. И вопрос тут не в деньгах. Мы провели анализ того, что необходимо Армении для процветания, и выяснили, что в следующие 15 лет необходимо инвестировать на проекты развития $ 8,5 млрд. Кому-то эта цифра может показаться безумной, и они скажут, что это невозможно. Тем не менее я хочу сказать, что за последние 15 лет различные институты и частные лица инвестировали в Армению $ 5 млрд. Не такая уж большая разница по сравнению с $ 8,5 млрд. Разница лишь в том, что это делалось бессистемно, отсутствовало взаимодействия и координация. Когда ты находишься в режиме выживания, то заботишься лишь о том, чтобы уцелеть самому. Тебя поддерживает только «семья», и ты никому не доверяешь. Нам же нужно доверять друг другу.



Взаимодействие означает компромисс. Мы же, армяне, большие индивидуалисты, каждый из нас полагает, что собственное эго – приоритет номер один. Поэтому задача и ответственность нашей элиты сегодня – обеспечить взаимодействие, поскольку это ключевой элемент будущего успеха нашей нации. Я верю, что такие известные и уважаемые армянские бизнесмены, как Ваче Манукян, Самвел Карапетян, Эдуардо Эрнекян и многие другие, руководство Всеармянского благотворительного союза, различные партийные лидеры, творческая и интеллектуальная элита, а также члены правительства Армении найдут точки взаимодействия друг с другом. Потому что мы не сможем добиться успеха, если не объединим усилия и вместе не найдем ту основу, на которой построим новую Армению и армянский мир.



Всем известно высказывание Джона Кеннеди: «У успеха множество отцов, а неудача всегда сирота». Мы были сиротами на протяжении сотен лет и до сих пор не готовы стать отцами. Нам нужно научиться быть победителями. Ведь мы победили в войне за Арцах, мы завоевали независимость Армении. Я хочу вновь напомнить вам об этом. Что это значит, быть победителем, жить в модели процветания? Это значит видеть большую картину, иметь амбициозные планы, а также понимать, каковы твои конкурентные преимущества и как ты можешь ими воспользоваться, как интегрировать страну в глобальный мир, конкуренция в котором чрезвычайно высока. Никто нас там не ждет, никто не ожидает, когда же Армения станет процветающей страной, и никто не горит желанием нам в этом помочь. Это наша обязанность – сделать Армению процветающей. Это наша задача – сделать армянскую диаспору успешной в разных частях света и помогать армянам здесь, в Армении, а также в Аргентине, Америке, Канаде и где бы то ни было еще, чтобы они чувствовали себя частью глобальной сети.



Думаю, большинство из вас слышали об открытом письме об армянах как о глобальной нации, которое было написано группой армян из разных стран мира, в том числе и мной, и опубликовано в New York Times. И я хотел бы закончить свое выступление, сказав одну очень важную вещь: для того чтобы быть глобальной нацией, недостаточно просто заявить об этом – необходимо изменить нашу ментальность, модель поведения и манеру ведения бизнеса, и сделать это нужно всем вместе и как можно быстрее. Я надеюсь, что движение «Армяне – глобальная нация» станет шагом к новому типу взаимоотношений, потому что у нас не так много времени. Мир меняется кардинально и стремительно. Единственная возможность для нас добиться успеха – это объединиться и вместе инвестировать в образование, в наше будущее; понять, каковы наши конкурентные преимущества; сделать Армению региональным хабом в области образования, здравоохранения, технологий, финансов и туризма; сделать так, чтобы армянская диаспора понимала, что это не «налог», а инвестиции, и все, что ты делаешь, нацелено на твое будущее; сделать так, чтобы наше новое поколение гордилось тем, что они армяне, не только потому, что армянами были их предки.



Свою речь я хотел бы закончить словами Питера Друкера: «Лучший способ предсказать будущее – создать его». Давайте создавать свое будущее сами, опираясь на наше великое прошлое, а не поручать кому-то другому делать это за нас.