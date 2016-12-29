Вооруженные силы Армении ведут бой на тавушском участке госграницы

Ереван/Медиамакс/. Сегодня рано утром на участке государственной границы Армении к югу от села Чинари Тавушского марза азербайджанские войска предприняли попытку диверсионного проникновения.

«Вооруженные силы Армении вступили в бой с противником. Ведется огонь из снайперского оружия и гранатометов. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, пресекая посягательства противника», - заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.