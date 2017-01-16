Серж Саргсян выразил соболезнования президенту Кыргызстана

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил сегодня телеграмму с соболезнованиями президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с гибелью десятков людей в результате падения самолета в жилом районе в пригороде Бишкека.
Серж Саргсян попросил передать свои соболезнования и поддержку семьям и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего поправления.
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