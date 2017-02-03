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Ричард Миллс обеспокоен некоторыми намеками


Ричард Миллс
Ричард Миллс

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Ричард Миллс сказал, что слышал «намеки об усилении давления на прессу и гражданское общество».

«Для проведения справедливых выборов правительству нужно сформировать такую атмосферу, в которой СМИ и гражданское общество были бы свободны, независимы и не ограничены.

В последнее время до нас доходят намеки об усилении давления на прессу и гражданское общество, которые, кажется, направлены на ограничение права на свободу слова и смягчение критических позиций в СМИ перед весенними парламентскими выборами.

Если это правда, то это создает серьезный повод для беспокойства и может ухудшить показатели Армении по свободе прессы, которые оцениваются международными организациями.

Мы слышали обещание правительства провести свободные и справедливые выборы, а также обещание оппозиционных партий и гражданского общества сыграть конструктивную роль в данном процессе. И за этим мы будем внимательнейшим образом следить в ходе следующих месяцев»,- сказал Ричард Миллс, выступая 1 февраля перед представителями Армяно-американской торговой палаты.

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