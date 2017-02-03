Рубен Варданян: Нами всеми движет пять вещей

31 января в Московской школе управления «Сколково» в рамках программы «Выше мечты» перед студентами выступил Рубен Варданян. FinBuzz.ru привел некоторые цитаты из выступления.



О свободе, страхах, принятии решений и ответственности



Нормальный человек хочет стабильности. Не бойтесь, если у вас основное желание - это незыблемость. Мы все боимся перемен. Чем старше вы будете становиться, тем меньше будет расширяться ваш круг знакомых, станет меньше ресторанов, в которые вы будете ходить, меньше мест, в которые вы будете ездить, потому что вам будет удобнее и комфортнее, когда ничего не меняется.



Нами всеми движет пять вещей - страх, деньги, власть, признание и удовольствие.



Страх является очень большой движущей силой, не самой продуктивной, но тем не менее. Обычно через страх в обществе делаются скачки. Но на страхе нельзя очень долго держаться, поэтому он не может быть постоянной движущей силой.



Одна из книг, оказавших на меня наиболее сильное впечатление - «Бегство от свободы» Эриха Фромма. Она о том, что мы не хотим принимать решения. Мы хотим, чтобы это сделал кто-то за нас - родители, начальник, государство, полицейские, кто-нибудь. Потому что потом можно сказать, что это не я принимал решение. Во-первых, важно не бояться принимать решения и нести за них ответственность. А во-вторых, не бояться упасть в грязь, что еще страшнее, и снова подняться. Принимая решение, ты можешь ошибиться, но в этой ситуации ты не сможешь обвинить никого, кроме самого себя.



В России не принято общаться с людьми, которые один раз обанкротились и потом снова поднялись. У нас Дональду Трампу было бы тяжело после двукратного банкротства, а в Америке это считается преимуществом.



О будущем



Почему вы не учите математику? Откуда у вас иллюзия, что ваши гуманитарные знания будут востребованы так же, как сейчас, или что ваши юридические, экономические дипломы будут кому-то нужны? Если вы думаете о будущем, видите, как развиваются технологии, вы же прекрасно понимаете, что те профессии, которые мы имеем сегодня, исчезнут.



Об ошибках



Самая болезненная ошибка - когда ты сам себя обманываешь. Когда ты говоришь, что не будешь делать вот это и это, а потом находишь способ убедить себя, что в этой ситуации ты можешь сделать исключение, и делаешь его.



О секретах успеха



Правило номер один - чем бы вы ни занимались, делайте это на 100%.



Неправильные люди всегда хуже, чем любое неправильное решение.



Ты должен понять, кто ты, чего ты хочешь и как ты измеряешь свой успех. Очень непростые вопросы. Еще более сложный вопрос - готов ли ты ради этого пожертвовать всем остальным? Потому что не бывает успешных людей, которые при этом имеют баланс в жизни, им всегда приходится чем-то жертвовать.