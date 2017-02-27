Карен Карапетян обратился с призывом к армянам Диаспоры

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян выступил сегодня с призывом к армянам Диаспоры, предложив менеджерам, деятелям культуры и пользующимся международной известностью в области образования и науки соотечественникам принять участие в проходящем в Армении процессе реформ.
Представляем некоторые отрывки из обращения премьер-министра.
«Геополитическое положение нашей страны и сегодняшние вызовы обязывают нас быть рассудительными и разумно использовать свои конкурентные преимущества. Наше богатство сегодня измеряется не в нефти или газе, а в интеллектуальных человеческих ресурсах Армении, Диаспоры и Арцаха.
Мы приглашаем менеджеров, деятелей культуры из Диаспоры, наших соотечественников, пользующихся международной известностью в сфере образования и науки, принять участие в процессе реформ в Армении, в первую очередь, чтобы привнести новую культуру управления и приложить потенциал наших лучших специалистов к осуществлению общеармянских целей.
В этом отношении диаспора – наше преимущество. Не использовать потенциал диаспоры, значит быть замкнутыми и эгоцентричными. Не предоставить нашим партнерам, нашей молодежи и студентам существующую в диаспоре прогрессивную мысль, значит быть неэффективными в сегодняшнем быстро меняющемся мире.
Уверен, что с вашим непосредственным участием мы сможем быстро добиться результатов в ключевых сферах и создать ведущие экономическую, здравоохранительную и образовательную системы в регионе.
Независимо от того, в какой стране мы живем, я уверен, что вы душой и сердцем находитесь в Армении, и ваша гордость и достоинство связаны с ее благополучием. Так давайте сделаем все, чтобы стать опорой друг другу. Объединимся и вместе построим будущее нашей страны, чтобы наши дети были уверены, что через какое-то время Армения не будет уступать развитым странам, куда армяне часто уезжают в поисках лучшей жизни.
Будьте уверены - лучшей страной для армян будет Армения.
Призываю вместе создать такую страну, чтобы мы могли во всем мире с гордостью называть себя армянами.
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